Lanazione.it - Autovelox di Pontenuovo: "L’ordinanza non esiste"

C’è una svolta nel giallo delnon trovata. La Provincia di Pistoia attesta per scritto che nonnei suoi archivi nessun nulla osta o altro atto che autorizzi l’istituzione del limite di 40 al. L’attestazione della Provincia sulla nonnza di un nulla osta nei suoi archivi è stata inviata per lettera al cittadino montalese che per primo aveva effettuato richiesta di accesso agli atti per avere un provvedimento che istituisse il limite di 40 al. Il cittadino ha chiesto alla Provincia: "La documentazione relativa a un presunto provvedimento istitutivo di un limite di velocità a 40 Km/h al, nel tratto tra via Edison e via Torricelli nel 2011 e negli anni precedenti". Il riferimento al 2011 si spiega col fatto che quell’anno era stato indicato dal Comune come l’epoca in cui risultavasse già il cartello col limite di 40.