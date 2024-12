Abruzzo24ore.tv - Accoltella il padre adottivo e tenta di ucciderlo: ecco cosa è successo

Teramo - Violente aggressioni e arresti a Teramo: operazioni capillari dei Carabinieri su tutto il territorio con controlli, fermi e nuove indagini. Nella notte scorsa i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno intensificato i controlli in tutta la provincia, focalizzandosi su aree residenziali, zone industriali e locali frequentati dai giovani. Durante le operazioni, che hanno coinvolto 79 persone e 47 mezzi, sono stati arrestati diversi individui per reati dito omicidio, rapina, evasione e violazioni di misure restrittive. A Giulianova, un uomo è stato arrestato su disposizione del gip del Tribunale di Teramo per ilto omicidio del. L’episodio risale al mese di novembre, quando una lite per motivi futili è degenerata in violenza. Durante l’aggressione, il figlio ha impugnato un coltello da cucina,ndo di colpire la vittima al petto e all’addome.