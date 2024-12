Lanazione.it - 6 dicembre, la notte prima degli esami è a Firenze: concerto evento di Venditti

, 52024 – L'intramontabile “” di Antonellocompie 40 anni, è ancora la colonna sonora dei maturandi, e stasera il suo autore celebrerà questo speciale compleanno acon unal Mandela Forum. A fare il punto sulle tracce musicali più ascoltate dagli studenti nel 2024 è stato il portale Skuola.net. È emerso che nessuno riesce a scalfire il brano di, ancorato saldamente al podio da decenni. Alla vigiliadi maturità per ben 9 diplomandi su 10 la colonna sonora resta “”, capace di scalzare brani come “We are the Champions” dei Queen e “Another brick in the wall” dei Pink Floyd. Riparte stasera dal Mandela Forum diil progetto live “1984-2024 40th anniversary” con cui Antonellocelebra il 40ennale del suo album capolavoro “Cuore”.