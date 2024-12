Volley Serie A1 femminile 2024 2025 | Busto Arsizio piega Perugia bene Conegliano e Scandicci

Leggi su Sportface.it

Vincono tutte le big nell’undicesima giornata di andata diA1di. La Prosecco Doc Imoconon corre rischi contro la Honda Olivero Cuneo e conquista tutti e tre i set con un buon margine. 0-3 (20-25, 17-25, 18-25) il punteggio finale.anche, che concede un set a Pinerolo ma ottiene la vittoria, e, capace di prevalere sempre per 3-1 contro.COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATETUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICASuccessi in tre set per Novara (in scioltezza contro Bergamo) e Talmassons (a sorpresa contro Firenze). Ok Chieri, vittoriosa contro Roma, mentre rischia la Vero, in grado di recuperare uno svantaggio di due set a uno e spuntarla al tie-break contro Vallefoglia.A1: FORMULA E REGOLAMENTO, STAGIONE DEI CLUB: TUTTE LE DATEA1SportFace.