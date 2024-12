Violenza a donneNordio | no nuovi reati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.40 "Non abbiamo intenzione di introdurree nuove pene", ma lo Stato "deve agire in senso deterrente, ma soprattutto in via preventiva". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, durante il question time in Senato, rispondendo a una domanda sul tema dellacontro le donne. "Questo fenomeno lacerante e doloroso, quasi sacrilego, del femminicidio e dellacontro i soggetti deboli va represso attraverso pene rigorose", ma anche "attraverso l'educazione", ha detto il Guardasigilli.