“Una legge Rigopiano per evitare lo scaricabarile tra enti”

Roma, 5 dicembre 2024 – Avvocato Gianluigi Tucci, difensore di Giulia Pontrandolfo, ex funzionaria della prefettura di Pescara, tra gli imputati nel processo, poi assolta dall’accusa di depistaggio. Ormai 8 anni dopo, se dovesse spiegare a un bambino perché e per colpa di chi sono morte 29 persone nel resort sul Gran Sasso cancellato da una valanga, che cosa direbbe? “Spiegherei che a monte c’è stata un’errata programmazione del territorio. Che l’hotel è stato costruito in un’area valanghiva e purtroppo l’ampliamento della spa e della piscina sono stati realizzati nella parte sbagliata”. Non contano le richieste di aiuto fin dal mattino nel giorno della strage, il 18 gennaio 2017? “Non so dire se quelle persone potevano essere salvate da un elicottero. Ma il peccato originale è a monte.