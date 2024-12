Ilgiorno.it - Smog in Lombardia: divieti sulle auto a Milano, Pavia, Cremona e Lodi da venerdì 6 dicembre

Leggi su Ilgiorno.it

– Tornano le limitazioni sulla circolazione delleinquinanti nelle province di. Il motivo è che i dati sulla qualità dell’aria hanno certificato il superamenti dei livelli di PM10 per il terzo giorno consecutivo nelle province die per il secondo giorno in quelle. Lo ha riferito l’Agenia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) della. Visto che nei prossimi giorni le previsioni meteo sono favorevoli all’accumulo di inquinanti, da domanisi attiveranno le misure temporanee di primo livello nelle quattro province indicate. In cosa consistono? In tutti i comuni con più di 30.000 abitanti, nonché in quelli che hanno aderito su base volontaria, sarà vietata la circolazione allemobili fino a euro 1 con motore a benzina e fino a euro 4 con motore diesel, anche se dotati di Fap efficace o aderenti al servizio Move-In.