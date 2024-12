Quotidiano.net - "Siamo all’alba di una terza era nucleare”: l’allarme da Londra. E da Bruxelles: “Russia pronta a colpirci entro il 2030”

, 5 dicembre 2024 –, guerra mondiale, nuova guerra fredda, attacco della: sono concetti che ormai circolano tra le cancellerie, ma anche nelle dichiarazioni ufficiali, sempre più di frequente. In una escalation verbale che rischia di diventare sempre più reale. Il mondo è all'alba di una "era" in cui il Regno Unito e l'Occidente sono minacciati da più parti, ha dichiarato oggi l'ammiraglio Tony Radakin, capo di stato maggiore della difesa britannico, durante un discorso al Royal United Services Institute (Rusi), think tank specializzato nella difesa. Le minacce, secondo Radakin, arrivano in particolare da Mosca, per quanto riguarda un potenziale ricorso a ordigni tattici, dall'accumulo di armi nucleari da parte della Cina, dalla mancata cooperazione dell'Iran nell'accordo sule dal "comportamento imprevedibile" della Corea del Nord.