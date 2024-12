Biccy.it - Selvaggia su Sonia: “Ha ammesso di essere manipolatrice, si è dipinta come una persona cattiva”

Lucarelli oggi su Instagram ha condiviso un altro pezzo del suo articolo scritto dopo aver visto l’intervista diBruganelli a Belve. Un articolo che è possibile trovare per intero nella sua newsletter.“Dopo l’intervista a Belve, ho finalmente capitoBruganelli. Ciò che Bruganelli ha detto del suo ex marito, della figlia, delle donne, di Laura Freddi e di se stessa racconta bene la ferocia mascherata da benevolenza. Bruganelli, in diretta tv nell’ultima puntata di “Ballando con le stelle”, mi aveva invitata a guardare la sua intervista a “Belve” per capire quanto potesse“decontestualizzata” una sua frase sul programma, e quindi mi sono voluta togliere il dubbio. Il famoso orologio rotto segna l’ora giusta due volte al giorno, magari ha ragione lei, mi sono detta.