Scadenza Tari Come ottenere le agevolazioni

Fra le scadenze di fine anno c’è la. E c’è un percorso per le. Lo scorso aprile, il consiglio comunale ha approvato leffe per l’anno 2024 e definito le modalità per l’ottenimento di alcune riduzioni, cosìprevisto dal Regolamento comunale per l’applicazione della. Per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27 - tra i quali ristoranti, bar e fiorai e altri) è stata prevista una riduzione del 50,5% dellaffa in caso di effettivo conferimento alla raccolta differenziata. Due i criteri per l’erogazione della riduzione: non essere incorsi in sanzioni di non conformità del conferimento nel periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre e la presentazione di un’auto dichiarazione da produrre entro il 31 dicembre che attesti la corretta effettuazione della differenziazione delle diverse categorie merceologiche di rifiuti prodotti (carta, organico, multimateriale leggero, vetro).