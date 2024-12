Tvplay.it - Reijnders verso l’addio, fissato il prezzo: pioggia di telefonate e Milan spiazzato

Il centrocampista olandese pronto alla rivoluzione, su di lui una serie di club europei: ilci pensa e valuta la situazione.Ilsi prepara ad affrontare una sfida di portata enorme domani sera. Si tratta del match con ‘Atalanta, previsto per domani alle 20.45, nel quale i rossoneri dovranno dimostrare che la classifica è al momento bugiarda nei loro confronti, e che meriterebbero un posto tra le grandi del campionato.ildi(LaPresse) tvplay.itDi fronte avranno la squadra già in forma del campionato, reduce da otto vittorie consecutive e tredici risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League. Una squadra non di certo disposta a mollare anche un solo centimetro, proprio quest’anno che la stagione sembra quella, almeno per ora, nella quale la Dea potrebbe raggiungere grandi traguardi.