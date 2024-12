Tvplay.it - Poker Inter, Oaktree scatenato: pronto il piano per l’estate

Leggi su Tvplay.it

La dirigenza nerazzurra non si ferma più, strategia a lungo termine e nomi ben precisi sul taccuino: i dettagli.A poche ore dalla sfida di campionato contro il Parma, prevista per domani alle 18.30, l’cerca di recuperare le energie mentali dopo lo shock per l’episodio avvenuto durante Fiorentina-che ha colpito Edoardo Dove. Contro il Parma i nerazzurri avranno la chance di superare, almeno momentaneamente, l’Atalanta in classifica, in attesa della super sfida tra i bergamaschi ed il Milan, prevista per domani sera. Tre punti fondamentali per continuare a dimostrare di meritare i posti in alto della classifica di Serie A.ilper(LaPresse) tvplay.itE nel frattempo la dirigenza nerazzurra pensa anche al futuro del club e della squadra guidata da Simone Inzaghi.