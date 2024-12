Biccy.it - Nuovi Palinsesti Rai inverno-primavera 2025: ci sarà Alessia Marcuzzi e tre titoli di Carlo Conti

Leggi su Biccy.it

Si sono finalmente delineati iRai dei prossimi mesi e le novità sono un bel po’.A gennaio si parte subito col ritorno della terza edizione di Ora O Mai Più, titolo ideato dae ormai fermo da troppo tempo. Una bellissima notizia per noi amanti del trash, che però fa storcere il naso quando si legge la scelta del nuovo conduttore: MARCO LIORNI. Lo stesso che condurrà anche L’Anno Che Verrà la notte di Capodanno.Una volta terminato Ora O Mai Più, Rai1 da marzo trasmetterà la prima edizione di Come Prima Più Di Prima, un altro titolo ideato dae che rispolvera showgirl anni ’90 mettendole di nuovo in competizione. Sulla carta potrebbe essere il programma dell’anno, quindi preparatevi.Se il sabato sera Rai1 avrà la staffetta Ora O Mai Più – Come Prima Più Di Prima; il venerdì sera avrà come staffetta il promosso da Rai2 Dalla Strada Al Palco (terzo titolo ideato da) giunto quest’anno alla sua quarta edizione e The Voice Senior di Antonella Clerici.