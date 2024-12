Oasport.it - NBA, i risultati della notte (5 dicembre): Miami demolisce i Lakers con 42 assist. Wagner ne fa 35 ai 76ers

Un’altradi NBA si è disputata negli USA e sono state sei le partite giocate. Tante le squadre di alta classifica scese sui parquet a stelle e strisce, con il big match tra Milwaukee e Atlanta, mentre Simone Fontecchio e i suoi Pistons erano impegnati in casa dei Boston Celtics. Ecco come è andata.Vincono i Boston Celtics che superano i Detroit Pistons per 130-120, in un match dove i padroni di casa hanno guidato per tutto il tempo. Boston è stata sempre in controllo del match, toccando anche il +20, mentre Detroit non ha mai dato l’impressione di poterla riaprire. Top scorer Jaylen Brown con 29 punti, mentre ai Pistons non basta la quasi tripla doppia sfiorata da Cade Cunningham con 27 punti, 14e 9 punti. Per Simone Fontecchio solo 4 punti in poco meno di 11 minuti. Tornano alla vittoria, invece, i Brooklyn Nets che battono gli Indiana Pacers 99-90.