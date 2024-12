Sport.quotidiano.net - Nba, crollano Clippers e Lakers. Atlanta espugna Milwaukee, Boston non si ferma

Milano, 5 dicembre 2024 –sidopo sette vittorie consecutive,no e allunga a cinque la striscia di successi di fila. Nonostante la doppia doppia da 31 punti (ma con 15/26 ai liberi) e 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e i 25 punti di Lillard, i Bucks devono alzare bandiera bianca in casa di fronte agli Hawks, che si impongono per 119-104 grazie soprattutto alla doppia doppia da 23 punti e 13 rimbalzi di Johnson, ai 20 punti di Hunter e ai 17 rimbalzi catturati da Capela. Gli ospiti si aggiudicano tutti i periodi, meritandosi così di piazzare il colpo in trasferta. Afzione "on the road" pure per Orlando, che viola il parquet di Philadelphia con il risultato di 106-102 firmando il break decisivo in apertura di ultimo quarto. Altra prova super di Franz Wagner, autore di 35 punti.