Tvzap.it - Madonia e Bruganelli sono in crisi? Spunta il nome di Bonolis

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv., i segni dellaildi– Cosa sta succedendo tra Angeloe Sonia? Dopo quanto successo a Ballando con le stelle i due sembrano sospetti. Non cipiù dimostrazioni d’amore sui social e all’ultima diretta del maestro, che ha poi salvato sul suo profilo Instagram, manca il mi piace della. Un particolare questo non di poco conto, secondo i fan, dal momento che nell’ultimo periodo i due apparivano assai affiatati sui social. ( dopo le foto) Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, Angelocommenta l’esibizione di Federica PellegriniLeggi anche: Mariotto rompe il silenzio sulla sua fuga da “Ballando“inildiIn questa delicata situazione si inserisce l’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, in edicola questa settimana: “Soniaa passeggio con Paolo”.