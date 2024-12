Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: riflessione infinita dell’indiano sulla 22a mossa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:50 Immediata 22. Tb8 di, poi 23. dxc5 Ta6. Sacrificio temporaneo di pedone del Bianco attivato.12:49 Con 42 minuti e 16 secondi sull’orologio,decide di non cambiare in c5 e di giocare 22. Db1.12:46 Mentrecontinua a pensare, abbiamo a disposizione la precisione dei due giocatori indicata dai principali motori, che al momento è di 98.3 pere 98.5 per. Altissima.12:43con laampiamente più lunga di oggi: è a pensare22ada 25 minuti.12:40 Susan Polgar sottolinea che probabilmentesta cercando qualche “trucco del mestiere” per non rendere totalmente patta la situazione.I thinkis calculating to see if he has any trick left in this position.