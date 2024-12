Movieplayer.it - La serie tv sugli 883 avrà una seconda stagione (e anche un altro titolo)

Latv883 è stata rinnovata per un secondo ciclo di episodi: l'annuncio è arrivato in diretta su Sky poco prima della finale di X Factor 2024. L'annuncio è arrivato in serata: SKY ha rinnovato per unalatv883. La decisione era nell'aria e quasi inevitabile: la prima, infatti, si è rivelata un successo senza precedenti, diventando in breve tempo la più vista degli ultimi 8 anni. Come si intitolerà la2? Non ci sarà, però, nessun Hanno Ucciso l'Uomo Ragno 2 perchè lache racconta la storia di una delle più famose e iconiche band italiane cambierà nome in occasione del suo ritorno. Se la primaprendeva spunto dal primo album, lasi intitolerà Nord .