La Robur sarà in campo senza Semprini. Vietato sbagliare contro la Fezzanese

Il piede è sull’acceleratore: al Bertoni dell’Acquacalda lacontinua a prepararsi, in vista della gara casalinga con la, in programma domenica alle 14,30 all’Artemio Franchi. L’obiettivo è dare continuità al prezioso successo sul Follonica Gavorrano, meritato e strappato con le unghie e con i denti quando nel finale la strada si è messa in salita. Un’affermazione, quindi, anche di volontà, dopo un periodo storto in cui la squadra, a livello di prestazioni e risultati, è andata sulle montagne russe. Perché i tre punti appena conquistati possano avere ancora più valore, quindi, Bianchi e compagni, sono chiamati al successo anchei liguri. La situazione degli avversari, per usare un eufemismo, non è delle più rosee, ma se ogni partita ha una storia a sé e in questo campionato nessun risultato è scontato, i ragazzi di Magrini devono tenere le antenne belle dritte.