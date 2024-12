Ilrestodelcarlino.it - Immacolata con la neve nelle Marche, ecco a che quota: le previsioni meteo

Ancona, 5 dicembre 2024 - Nuove nevicate in vista. Dopo alcuni giorni di stop, per l'8 dicembre, giorno dell', tornano a cadere i fiocchi in regione. Secondo ledell'Amap lasarà in abbassamento sino a 1000-1100 metri dal pomeriggio dell'8 dicembre. E il giorno dopo lasarà dai 900-1000 metri. Photo of a young woman spending a winter day in a cabin house surrounded by nature Intanto, ledi questi giorni non hanno tradito le aspettative, soprattutto nel Maceratese dove è partito il conto alla rovescia per l'apertura della stagione. "Amici sabato e domenica 7-8 dicembre inizia la stagione a bolognolaski - si legge sulla pagina Facebook dell'organizzazione -. Con i 20 cm dicaduta e confidando di attivare a breve anche l’innevamento programmato comunichiamo che per il weekend sarà aperto il tapis roulant Scoiattolo a servizio del Campo Scuola e il tapis roulant Madonnina a servizio dell’area bob/slittini.