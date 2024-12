Lettera43.it - Il sake diventa Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco

L’Unesco ha inserito ilnella lista deldell’umanità. Amato da celebrità come Cate Blanchett e da milioni di persone in tutto il mondo, il tradizionale vino di riso del Sol Levante svolge un ruolo cruciale in ambito culinario e sociale del Paese. L’approvazione e l’annuncio definitivi sono giunti dopo un incontro tenutosi a Luque, in Paraguay, dove i membri del comitato dell’organizzazione hanno votato anche per l’ingresso dello shochu, distillato nipponico che si ricava anche da orzo, patate dolci e riso. «Ilè un dono divino ed essenziale per gli eventi in Giappone», ha spiegato ad Associated Press Takehiro Kano, ambasciatore di Tokyo all’Unesco. «È un risultato molto importante che aiuterà a rinnovare l’interesse per la sua elaborazione». Applausi anche dal primo ministro Shigeru Ishiba, che ha riportato le sue congratulazioni.