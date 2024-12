Lanazione.it - Il gruppo BCC Iccrea premia "Zerow" di ChiantiBanca

La Giuria del BCC Innovation Festival, progetto delBCCalla sua terza edizione con il partner di consulenza strategico Knowledge Institute, e focalizzato sull’Agenda ONU 2030, ha rinnovato l’obiettivo di individuare le migliori idee imprenditoriali innovative per accompagnare la loro crescita sul mercato, e ha decretato i vincitori della terza edizione del Festival. Un’iniziativa che mira in particolare a valorizzare il ruolo delle 114 BCC delnella ricerca e nella selezione di progetti di start-up per promuovere lo sviluppo della piccola impresa innovativa sul territorio e rafforzare il loro legame nei confronti dell’economia reale. Tra i 7 vincitori del Festival, scelti tra oltre 400 proposte arrivate e 14 finaliste, c’è anche "", progetto promosso in sinergia con