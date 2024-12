Lanazione.it - Il Comune di Terranuova organizza una visita guidata alla mostra su Giorgio Vasari

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 05 dicembre 2024 – Nell'ambito delle celebrazioni per i 450 anni dmorte di Cosimo I ete daldiBracciolini con il sostegno della Regione Toscana, domenica 8 dicembre, alle ore 10, è in programma una"Il Teatro delle Virtù", a cura di Liletta Fornasari. La rassegna, che si tiene ad Arezzo, esplora l'opera di, noto non solo come artista ma anche come storico dell'arte, evidenziando il suo contributodefinizione del Rinascimento e al mecenatismo mediceo. Un contributo fondamentale. Lasi articolerà tra le 8 sezioni tematiche per esplorare la vita e l'opera del maestro:, gigante dell'arte; il giovane: formazione d'eccellenza; l'apoteosi delle Virtù; l'Accademia del Disegno;e l'Arte Sacra; il Disegno, padre delle Arti; la Chimera,e il Duca; pitture monumentali in chiese e basiliche.