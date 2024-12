Ilfattoquotidiano.it - Il Brasiliano arrestato per violenze sulla fidanzata: l’avrebbe aggredita con un bastone. Disposta la custodia cautelare: “Elevato rischio di recidiva”

Lesioni personali gravi ai danni della sua: sono queste le accuse con cui Il, all’anagrafe Massimiliano Minnocci, è stato. L’influencer, stando alla testimonianza della vittima, avrebbe assunto cocaina e alcolici, poi avrebbe afferrato une iniziato a picchiare la donna provocandole una frattura scomposta del braccio destro. La prognosi data dai sanitari che l’hanno presa in cura è di 30 giorni. Lo riporta Il Messaggero, che spiega, inoltre, che la giovane si sarebbe inizialmente rifiutata di sporgere denuncia ed è stato necessario il consiglio dei genitori e della nonna paterna affinché lei si presentasse in questura. Ed è solo a quel punto che sono iniziate le procedure che hanno poi portato all’arresto del presunto aggressore.Laè statadal giudice per le indagini preliminari Paola Della Monica, che ha motivato il provvedimento per l’oggettiva gravità del fatto e per “undispecifica”, spiega il gip in riferimento alla “già delineata personalità del Minnocci e dal fatto che egli dimostra che le esperienze precedenti ed i benefici concessigli non hanno esercitato alcuna efficacia deterrente: come emerge dal casellario giudiziario, egli ha beneficiato, per due volte, della pena sospesa” ed è anche “attualmente sottoposto, con provvedimento del Tribunale di Roma, alla messa alla prova”.