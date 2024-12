Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo lascia Shaila: “È stato bello ma finisce qua”

Leggi su Isaechia.it

Forti tensioni in Casa traSpolverato eGatta. Il motivo? Una discussione in seguito ad un ballo tra l’ex Velina e Alfonso D’Apice.Al culmine di una forte lite, la coppia è arrivata perfino alla rottura. Ma andiamo per grado. In seguito al ballo,si è confidato con Ilaria Galassi che gli ha chiesto:Ascoltami, è il suo lavoro questo. Fuori cosa farai?Ed ecco la risposta:Fa niente, lei lo può fare. Lo so che è un’artista ma non farlo in questo modo, non spiattellarmelo, non ridermi addosso perché aumenti solo la mia insicurezza. Io non sono matto. Lei lo può fare fuori, come io darò i baci cinematografici o recitativi però non spiattellarmelo perché poi sembro matto e io matto non sono. Cosa significa spiattellarmelo? Esco da lì e mi dice: “, volete vedere il nostro ballo? Ti faccio vedere cosa abbiamo creato”.