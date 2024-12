Georgia | continua percorso verso la Ue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.40 Nella riunione dei Paesi Osce a Malta, la ministrana degli Esteri ha detto che "l'attuale governo ha creato le fondamenta dell'irreversibilità del futuro europeo dellae resta impegnato suldell'integrazione europea. Bochorisvili parla di una "crisi artificiale" per le proteste filoUe delle opposizioni nel Paese. "Non si usi adesione a Ue per gettare benzina sul fuoco", ha detto. E il premier promette di "sradicare il liberal-fascismo". Le proteste sono secondo Kobakhidze sostenute da fuori.