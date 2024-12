Gamberorosso.it - Fast food all'assalto delle scuole nel Regno Unito: "Prendono crudelmente di mira la salute dei bambini"

Negli ultimi anni, lebritanniche si sono ritrovate circondate da una marea di nuovi. Punti vendita di Subway, Domino's e Kfc spuntano a pochi passi dai cancelli scolastici, attirandocon cibi ipercalorici e contribuendo a una crisi sanitaria. Il governo promette interventi, ma il fenomeno è ormai dilagante da molti anni (ne avevamo già parlato qui) e ora si trova sotto pressione per agire: oltre a considerare una revisionenormative urbanistiche, Wes Streeting, il segretario alladel, ha annunciato l’intenzione di limitare la pubblicità di cibi spazzatura destinata aisia in Tv che online. Ma basterà? Gli attivisti chiedono misure più stringenti, come il divieto assoluto di aperture entro una certa distanza dallee incentivi per promuovere alternative salutari.