Ecco i vincitori dei Biglietti d'Oro. Stravince Paola Cortellesi

E'la regina delle Giornale Professionali di Sorrento, che questa sera chiudono i battenti con la consegna deid'Oro. Per la, già attrice di talento, al suo primo film da regista vince il Biglietto d'Oro per “C'è ancora un domani”, segnando il primo caso di doppia vittoria consecutiva. Nel suo film, ha avuto il coraggio di raccontare come vivevano le donne negli anni del dopoguerra, maltrattate e picchiate da uomini padroni e ignoranti. Oggi non è cambiato molto, le donne che non obbediscono vengono uccise, mentre i loro compagni dopo pochi anni cercano di svignarsela per cause mentali. Ma se questi sono gli uomini, possiamo anche farne a meno. Non è un discorso femminista, è solo quella voglia di libertà, che mi hanno confidato alcune donne che avevano cercato di liberarsi dalla schiavitù di un uomini sbagliati.