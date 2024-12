Iodonna.it - Come si arriva a proclamare la legge marziale nel proprio Paese? Tutta colpa di una pochette griffata (ma "proibita") donata alla moglie del presidente...

Leggi su Iodonna.it

La Corea del Sud si trova al centro di una tempesta politica senza precedenti, almeno nella fase democratica. Pochi giorni fa, ilYoon Suk-yeol ha scosso ilcon un’incredibile mossa: la dichiarazione della. Solo poche ore dopo, però, è stato costretto a ritirarla, in seguito a imponenti proteste di piazza e dure critiche ricevute anche dal Partito del potere popolare, di cui lui stesso fa parte. La scelta delta in risposta al crescente malcontento popolare, alimentato da scandali che coinvolgono lui e sua, Kim Keon-hee. Un caso in particolare ha catturato l’attenzione: il “regalo” di una borsa Dior, che ha scatenato una serie di reazioni politiche e sociali. Sesso e politica: gli scandali diventati film guarda le foto La Lady Dior che ha avviato la crisiIl 2022 ha visto Kim Keon-hee, First Lady della Corea del Sud, al centro di un tumulto mediatico.