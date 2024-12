Lapresse.it - Ceo di United Healthcare ucciso a Manhattan, messaggio sui proiettili

Leggi su Lapresse.it

La polizia prosegue la ricerca dell’assassino del Ceo diBrian Thompsonieri a, New York, sulla Sixth Avenue. I bossoli trovati sulla scena recavano le parole “deny” (nega), “defend” (difendi) e “depose” (deponi). Il movente, riferiscono le autorità, rimane sconosciuto. Thompson si trovava a New York per la conferenza degli investitori di.Il killer “abile con le armi da fuoco”“Guardando il video, sembra che sia abile nell’uso delle armi da fuoco, poiché è stato in grado di risolvere i malfunzionamenti abbastanza rapidamente”, ha affermato il capo degli investigatori della polizia di New York Joseph Kenny. La commissaria della polizia di New York City Jessica Tisch ha affermato che, sebbene gli investigatori non avessero ancora stabilito un movente, non si è trattato di atto di violenza casuale.