C’è Gigi? No non c’è | tarda il rimborso del biglietto di D’Agostino a Paestum

Tempo di lettura: < 1 minutoErano tutti pronti a saltare, a riabbracciarlo dopo un calvario durato anni. Averlo rivisto a Sanremo 2024 ha riacceso la voglia di. Tante le tappe estive del dj di origini salernitane che è tornato a far saltare giovani e nostalgici della musica dance anni 90. Niente L’Amour Toujours ed Elisir, ma il 24 agosto solo il silenzio all’Arena dei Templi di: concerto rinviato al 14 settembre, una flebile speranza ma diventata anch’essa vana con l’annullamento definitivo del concerto. Evento annullato,rimborsato. Sembra logico ma non è così: a quasi tre mesi dal secondo annullamento, in tanti non hanno ricevuto il riaccredito della somma sborsata per vedere live il poeta della dance.“La richiesta dipotrà essere inviata a partire da venerdì 20 settembre entro e non oltre venerdì 4 ottobre” il messaggio ma ad oggi solo un rinvii e poche certezze per chi ha tirato fuori soldi per un concerto fantasma.