Donnapop.it - Belve, chi intervista Francesca Fagnani martedì 10 dicembre? Fra gli ospiti un volto famosissimo di Uomini e Donne

Leggi su Donnapop.it

Chi? Il prossimo appuntamento con la trasmissione conta undi. No, non è Maria De Filippi.Come sappiamo, non esiste alcun filtro per ciò che riguarda glidella trasmissione di Rai Due: nello studio disono apparsi politici, attori, cantanti, volti famosi della televisione e vere e proprie icone trash. Alcune personalità del mondo dello spettacolo, però, non sono mai stata prese in considerazione dalla conduttrice.Perché?non ha mai osato chiedere ad alcuni di partecipare a. Il motivo? Sa già che non accetterebbero mai. Una di queste è propria Maria De Filippi. In una vecchia dichiarazione, infatti, la compagna di Enrico Mentana ha dichiarato quanto segue: “Ci sono persone a cui non lo chiedo nemmeno perché so che non verrebbero.