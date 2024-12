Sport.quotidiano.net - Vista dagli altri. "Le parate di Gori hanno evitato un pesante ko»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Forse per la prima volta dall’inizio dell’anno la stampa nazionale è critica, almeno in sostanza, nei confronti dello Spezia incappata nella prima sconfitta stagionale. Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come "la vittoria del Palermo è stata netta e sarebbe potuta essere ancora più larga se sulla sua strada non avesse trovatoin stato di grazia a limitare le falle difensive, la miglior difesa del campionato ha ballato parecchio" e "D’Angelo non dovrà sottovalutare quanto accaduto. Anche riguardo all’atteggiamento iniziale dei suoi, apparso supponente, tipico di chi si sente più forte". E ancora: "Lo Spezia ha pensato più a innervosirsi che a un piano alternativo: troppa animosità in campo, dovuta anche alla voglia di rivalsa dei troppi ex soprattutto da parte spezzina, ha influito pure la direzione di Prontera con un utilizzo eccessivo dei cartellini gialli".