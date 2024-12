Romadailynews.it - Vandalizzato il circolo Pd Montagnola Ardeatina: “Non ci faremo intimidire”

Ventisettesimo episodio di vandalismo ai danni di sedi del Partito Democratico a Roma, il segretario Foschi condanna duramente.Nuovo episodio di vandalismo a Roma ai danni del Partito Democratico. Stavolta, nel mirino dei vandali è finita la sede delPd, situata in viale Tor Marancia. A denunciare l’accaduto è stato il segretario del Pd di Roma, Enzo Foschi, che in una nota ha sottolineato la gravità del fenomeno.“Ignoti hannola sede delPd,” ha dichiarato Foschi. “Si tratta del ventisettesimo atto di vandalismo contro i nostri circoli. Sono francamente troppi per poterli considerare una semplice coincidenza o ragazzate.”Foschi ha poi espresso fermezza e determinazione di fronte a questi atti intimidatori. “Se qualcuno pensa di intimidirci o farci paura, sbaglia di grosso.