Ilrestodelcarlino.it - Successo Nuova Virtus. Battuta Borgo Val di Taro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Importanteper laCesena che nel campionato di basket di serie B femminile ha espugnato con autorevolezza (54-78) il campo della diretta concorrenteVal di, allungando così il vantaggio in classifica da 2 a 4 punti. La squadra di coach Chiadini è dunque arrivata quota 12, che valgono il quarto posto nella graduatoria in una corposa coabitazione con Rimini, Castel San Pietro e Valdara. La partita. La Fsecomincia il primo periodo consapevole di non poter concedere alle padrone di casa di gestire i ritmi della partita, e così nei primi 4 minuti piazza un parziale di 0-16 praticamente in apnea che ha già in partenza indirizzato le sorti dell’incontro (7-24 al 10’). Col binario giusto velocemente imboccato, la squadra cesenate è comunque rimasta concentrata, riuscendo sempre a costruire ottime soluzioni di tiro, anche se nel secondo quarto le percentuali sono leggermente calate rispetto a quelle dei dieci minuti iniziali.