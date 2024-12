Ilfattoquotidiano.it - Spotify Wrapped 2024: Laura Pausini è l’artista italiana più ascoltata all’estero, Geolier e Anna i super campioni in Italia e Taylor Swift regna in tutto il mondo

Puntuale come ogni anno sono arrivate le classifiche, ossia gli artisti, le canzoni, gli album e i podcast più ascoltati delda oltre 640 milioni di utenti.piùnel, mentrepiùnel. “Espresso” di Sabrina Carpenter è la canzone con il maggior numero di ascolti in assoluto.è il primo artista a conquistare il titolo di artista, canzone (“I p’ me, tu p’ te”) e album (“Dio lo sa”) più ascoltati inè nuovamentedonna piùin. “Elisa True Crime” si riconferma il podcast più ascoltato.In, ilè stato senza dubbio l’anno di, che conquista il titolo di artista più ascoltato con oltre 1.2 miliardi di ascolti, reduce anche dalla fortunata partecipazione a Sanremo.