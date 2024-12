Shock a New York | ucciso il Ceo di un colosso sanitario Era uno degli uomini più pagati al mondo VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

Newsconvolta dall’omicidio eccellente avvenuto in pieno centro. Il Ceo delassicurativoUnitedheathcare, Brian Thompson, è statoa colpi d’arma da fuoco da un uomo a volto coperto mentre si recava a piedi all’Hotel Hilton per una riunioneinvestitori. Il killer, completamente vestito di nero, si è dileguato dirigendosi verso la Sixth Avenue. E’ caccia all’uomo. La polizia ha affermato che l’omicida è ancora in fuga: si tratterebbe di un uomo completamente vestito di nero. Un vero giallo. E’ ignoto il movente dell’assassinio. Thompson, unopiùal, aveva 50 anni ed era considerato un Ceo di prestigio e di successo.Il manager è stato trasportato d’urgenza al Mount Sinai hospital in condizioni critiche ed è morto poco dopo.