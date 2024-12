Serie C 2024 25 il Padova consolida il primato | Atalanta U23 battuta 3-1

Leggi su Sportface.it

Sempre più primo. Sempre imbattuto. Ilbatte 3-0 l’U23 con tre gol in un tempo nel recupero del match della quindicesima giornata del girone C diC. La squadra di Matteo Andreoletti sale così a 45 punti in classifica, cinque in più del Vicenza seconda classificata. Sconfitta pesante per i bergamaschi, reduci da due vittorie consecutive e costretti a fermarsi a quota 26 al settimo posto in classifica. Il risultato si sblocca al 17?. Bertini in uscita travolge Capelli in area, l’arbitro Di Cicco non ha dubbi e indica il dischetto, anche se il contatto sembra avvenire fuori dal rettangolo: dagli undici metri si presenta Bortolussi che non sbaglia. Tre minuti dopo c’è il raddoppio. Merito di Perrotta che sugli sviluppi di un calcio d’angolo svetta e batte Bertini. L’estremo difensore della Dea deve arrendersi anche al 34?, quando la conclusione di Fusi da fuori area non gli lascia scampo.