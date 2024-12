Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra auto e moto, il 17enne Andrea Bedon è morto sul colpo. L’impatto fatale nel Trevigiano

Treviso, 4 dicembre 2024 - Èsulil, l’ennesima vittima di un incidente stradale.è accaduto ieri a Falzè di Trevignano, in provincia di Treviso. Il ragazzo, che lavorava come meccanico, è andato a sbattere contro una Fiat Panda, guidata da una donna di 79 anni del luogo, che si stava immettendo su una strada da una strada secondaria.era in sella alla suada enduro. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri mentre ilstava andando al lavoro. Il giovane ha cercato di frenare per evitare l'impatto con l', ma è scivolato ed è finito contro il muretto di recinzione di una casa posta all'incrocio tra le vie Contrada e Papa Luciani e Rossini. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del Suem 118 che, vista la gravità dell’incidente, avevano inviato sul posto anche l'elicottero.