Quicomo.it - Scontro auto moto a Carugo, elisoccorso in volo: grave 18enne

Leggi su Quicomo.it

Sono ancora pochissime le informazioni sull'incidente avvenuto oggi 4 dicembre a(Como) intorno alle 11. In via Cadorna all'altezza del civico 42 si sono scontrate un'e una. Come riporta Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ci sarebbe un ferito, in codice rosso: si.