Spazionapoli.it - Ribaltone Meret, è cambiato tutto: le ultime

Su La Gazzetta dello Sport qualche giorno fa è comparsa la notizia di un possibile interessamento dell’Inter verso Alex, di seguito lenovitàLa notizia relativa all’interesse del club nerazzurro per Alexè stata divulgata da La Gazzetta dello Sport che ne avrebbe spiegato le motivazioni.Pare infatti che l’Inter avrebbe tentato il colpo per rafforzare la propria rosa e per consentire a Simone Inzaghi di gestire la transazione tra presente e futuro della porta interista senza esporsi, leggiamo sulla rosea, “a pericolosi rischi di contraccolpi”.Questa scelta sarebbe dettata dall’esperienza del portiere azzurro che vanta oltre 200 presenze da professionista. Il plus sarebbe che le suddette presenze non comprendono solo il campionato di Serie A, ma anche il palcoscenico internazionale, tra cui il più ambito, ossia la Champions League.