Quel folletto sexy di Emma Corrin

Volata a Berlino per promuovere l'uscita di Nosferatu,ha presenziato alla prima mondiale del film horror con un look sensuale, ironico e colorato.La mise scelta dall'attrice inglese appartiene alla collezione P/E 2025 di Saint Laurent ed è caratterizzata da un mini abito tricolore in pizzo trasparente con colletto rétro e polsini a balze. Completano l'outfit un paio di slingback in vernice con punta dorata e collant. Non è la prima volta che l'attrice sceglie una mise di Anthony Vaccarello per una première. A luglio è stata fotografata con un total look della maison francese altrettanto eccentrico: un vestito in seta con reggicalze integrato.