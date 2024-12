Lanotiziagiornale.it - Primo sì alla separazione delle carriere dei magistrati

Esulta Forza Italia. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha concluso l’esame degli emendamenti presentati al disegno di legge costituzionale per ladeie dato il mandato al relatore a riferire in aula.Il provvedimento, che contiene anche le norme per l’istituzione della Corte disciplinare per le toghe e per il doppio Csm, è atteso nell’Aula di Montecitorio il 9 dicembre. Le votazioni dovrebbero cominciare da gennaio.“Questa – ha spiegato il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto (FI) – è una riforma che parte da lontano, ma in questa fase ha trovato in questo governo la possibilità di avere una particolare, accurata e competente riflessione. Aggiungo che FI è particolarmente soddisfatta. Il nostro segretario nazionale Antonio Tajani ci ha dato il mandato di portare a termine questa riforma che, storicamente e culturalmente, appartienenostra tradizione.