Cityrumors.it - Pensioni, da gennaio scattano gli aumenti: ecco tutti gli importi

Leggi su Cityrumors.it

Con la scadenza dell’anno, la rivalutazione del trattamentostico per il 2025, rappresenta un tema di grande rilevanza per il panorama previdenziale italianoNel 2025 la questione dellesarà caratterizzata da una serie di modifiche influenzate principalmente dall’adeguamento all’acquisto. Questi cambiamenti, sebbene contenuti, avranno un impatto differenziato sui pensionati in base all’importo del loro trattamentostico. Anche i pensionati che risiedono all’estero avranno a che fare con alcune modifiche., dagligli– Cityrunmors.itDopo l’ultima scadenza per aderire al concordato preventivo, previsto per metà dicembre, verranno resi noti i dati definitivi sulle adesioni alla proposta fatta dall’Agenzia delle Entrate, un risultato che in qualche modo interesserà anche i pensionati.