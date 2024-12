Dilei.it - Pelle radiosa anche in inverno? La crema viso ai frutti rossi è il tuo miglior alleato

Leggi su Dilei.it

C’è chi li mangia come delle gustosissime marmellate e chi li unisce al porridge per una colazione nutriente e coloratissima. Fatto sta che isono davvero un must nella nostra alimentazione, piccoli, dal sapore dolce e a volte acidulo e che, oltre al gusto, fanno benealla vista, donando un tocco di colore a ogni piatto in cui li si unisce. Dei veri alleati in cucina tanto quanto nella cura della nostra. Si, avete capito bene, utilizzare unaai, infatti, potrebbe davvero fare la differenza nella vostra skincare routine e ora vi spieghiamo il perché.Le proprietà deiChe si tratti di lamponi, more, mirtilli, ecc., idi bosco onon dovrebbero mai mancare nella nostra alimentazione ma nemmeno all’interno della nostra beauty routine.