Omicidio di Alice Neri, la verità di Gaaloul nell’udienza chiave

Rimini, 4 dicembre 2024 – “Quella notte ci siamo salutati con un ciao ciao. Poi le ho chiesto un passaggio a casa e lei ha accettato. Mi ha chiesto di trascorrere tempo con lei perché non voleva tornare a casa. (.). È arrivata un’auto dall’altra parte, sembrava ci arrivasse addosso e mi ha chiesto di scendere dall’auto. Dove sono stato? Ho dormito vicino ad un garage sotto la pioggia”. Udienzaoggi per il delicato processo contro Mohamed, tunisino 31enne e unico imputato per l’di, la giovane mamma di Ravarino. Dalle 10 di questa mattinaha rilasciato dichiarazioni spontanee in aula, raccontando la suacirca quella notte: il 17 novembre del 2022 quandofu accoltellata a morte nelle campagne di fossa di concordia. Delitto di, il marito: "Voglio solo la