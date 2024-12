Ilgiorno.it - Mille imprese al top. Un fatturato da 71 miliardi ma il futuro fa paura

Unancora in aumento, spinto dall’export. E un gruppo di aziende trainanti, le TOP 1000, che nel 2023 hanno registrato complessivamente ricavi per oltre 71di euro. La produzione industriale monzese è aumentata lo scorso anno dell’1,5% (contro il dato lombardo dello 0,2%) mentre le esportazioni hanno raggiunto 13,8, in crescita del 6,9%, molto meglio della regione (0,5%). Eppure anche il sistema economico brianzolo sta cambiando passo. È il quadro a luci e ombre emerso ieri in Villa Reale alla presentazione dell’edizione 2024 di TOP1000, il progetto di ricerca e di analisi economico-finanziaria delle 1000 maggioriper, realizzato dal Centro Studi di Assolombarda, in collaborazione con PwC Italia e con il sostegno di Banco BPM. All’interno di un quadro mondiale ed europeo in slancio ridotto, anche per l’economia di Monza e Brianza arrivano segnali di difficoltà.