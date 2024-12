Ilgiorno.it - Lombardia “ostaggio” del cemento: in un anno persi 1.114 campi di calcio

Milano, 4 dicembre 2024 - Oltre 290mila ettari di suolo cementificato, il 13,5% di tutte le aree artificiali italiane. È il primato, non certo positivo, della, che si conferma la regione con la maggiore estensione di suolo consumato, di cui 780 ettari solo nel 2023, pari a 1.114da. Il rapporto annuale dell’Ispra, che ha aggiornato i dati al 31 dicembre scorso, evidenzia come, rispetto al 2006 (di inizio attività di monitoraggio), il consumo di suolo maggiore nelle regioni è avvenuto proprio in(163 km2) e Veneto (164 km2). Considerando i ripristini e quindi il valore netto dell’indicatore, il valore scende a 135 km2, il valore massimo in Italia. “La lettura dei principali indicatori per il livello regionale e nazionale – si legge nel rapporto – riporta una tendenza che sarà difficile da contenere in ottica degli obiettivi di sviluppo sottoscritti dal nostro Paese in ambito comunitario e internazionale.