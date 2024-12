Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Alba Berlino, Eurolega basket in DIRETTA: V nere in cerca di speranze per risalire la classifica

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:37 Pubblico che va riempiendo la Segafredo Arena, che torna a essere la casa delle Vdopo i mesi passati all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno.20:34 Non certo per caso, dai social dell’il focus particolare è su Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, l’uno brindisino in tutto e per tutto, l’altro con un passato sull’altra sponda bolognese, quella della Fortitudo. E accomunati da un destino NBA.Ciao from! Warmup in derSegafredo Arena: Gleich starten wir in das @EuroLeague-Spiel gegen @Segafredo.Louis Olinde, Justin Bean und Will McDowell-White schauen von zuhause zu – ihr hoffentlich auch. Bei MagentaSport seht ihr das Spiel kostenlos! pic.twitter.com/jpXPmYem39—BERLIN (@berlin) December 4, 202420:31 Questi i 12 scelti da Banchi per stasera.