Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: lotta incertissima in posizione fuori da tutti gli schemi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:13 Pericolosamente vicino alla mezz’ora per 21 mosse. Una specie di “ci risiamo” rispetto a ieri in questo senso.12:10capisce l’antifona, gioca 18. Af7. E adesso cambio delle Torri o altri piani?12:09 Stavoltaimpiega meno di 4 minuti per giocare 18. Cd4, la migliore e anche molto bella perché minaccia seriamente di far entrare il Cavallo nelladel Nero con grossi problemi successivi.12:07 Il fatto è anche chefinora non sta mai pensando più di 10 minuti a mossa. Massimi finora: 10’32” alla 12a e 10’20” alla 17a.12:06 Può anche essere che di nuovostia cercando di mandareritmo, conoscendo bene i suoi problemi con l’orologio.12:05 Gioca lento invece, 17.